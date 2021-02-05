Хомчак відвідав передову українських воїнів на Донбасі: деталі поїздки – фото
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак 5 лютого здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.
Джерело:Міністерство оборони України
Там він проінспектував позиції українських військових на передовій. Супроводжував Хомчака командувач Об'єданих сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
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Що робив Хомчак на Донбасі
- Перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах.
- Перевірив їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, розташованих на передньому краї оборони.
- Перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами.
- Поспілкувався з військовими.
Хомчак інспектував українських військових на Донбасі разом із командувачем ОС Володимиром Кравченко / Фото Міноборони
Спілкуючись з військовослужбовцями, він відзначив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника,
– підкреслили у Міноборони.
Під час спілкування з воїнами Хомчак відзначив їхній патріотизм і готовність реагувати на загрози / Фото Міноборони
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Як минула попередня доба на Донбасі
- Окупанти 4 рази порушили режим перемир'я на Донбасі.
- Бойовики били в бік населених пунктів у районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" і "Схід".
- Використовували окупанти гранатомети та стрілецьку зброю.
- А біля Кримського українські військові виявили факт інженерного обладнання позицій противника у бік українських підрозділів.
- У результаті обстрілу біля Південного український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно госпіталізували, лікарі надають йому необхідну допомогу.
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