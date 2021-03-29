Ми не сварилися і не мирилися, - Хомчак відверто розповів про конфлікт з Тараном

Руслан Хомчак заявив, що у нього немає конфлікту з міністром оборони Андрієм Тараном. За словами головнокомандувача ЗСУ, чутки про непорозуміння між ними вигадали вороги України.

Руслан Хомчак спростував інформацію про те, що не розмовляв з главою Міноборони три або чотири місяці. Про це він повідомив під час інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

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Це неправда. Ви розумієте, хтось придумує про конфлікти. Є робочі стосунки, де кожен має свою думку, вони можуть посперечатися, можуть обговорити, можуть до чогось прийти. Такого не було, що ми не розмовляли з міністром оборони. Звичайно, це неправда. Уявіть: через стінку у нас кабінети, як можна побачитися і не розмовляти?

– сказав генерал-полковник.

Головнокомандувач ЗСУ також назвав перекручуванням інформацію про те, що під час зустрічі вони навіть не віталися.

Він зазначив, що це потрібно Росії, яка намагається дестабілізувати в армії всі управлінські процеси.

Руслан Хомчак додав, що давав спільну пресконференцію з Тараном і також свідчить про те, що конфлікту з Андрієм Тараном немає.

Ми не сварилися і не мирилися,

– підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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