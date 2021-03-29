Ми не сварилися і не мирилися, - Хомчак відверто розповів про конфлікт з Тараном
Руслан Хомчак заявив, що у нього немає конфлікту з міністром оборони Андрієм Тараном. За словами головнокомандувача ЗСУ, чутки про непорозуміння між ними вигадали вороги України.
Джерело:"Гордон"
Руслан Хомчак спростував інформацію про те, що не розмовляв з главою Міноборони три або чотири місяці. Про це він повідомив під час інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.
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Це неправда. Ви розумієте, хтось придумує про конфлікти. Є робочі стосунки, де кожен має свою думку, вони можуть посперечатися, можуть обговорити, можуть до чогось прийти. Такого не було, що ми не розмовляли з міністром оборони. Звичайно, це неправда. Уявіть: через стінку у нас кабінети, як можна побачитися і не розмовляти?
– сказав генерал-полковник.
Головнокомандувач ЗСУ також назвав перекручуванням інформацію про те, що під час зустрічі вони навіть не віталися.
Він зазначив, що це потрібно Росії, яка намагається дестабілізувати в армії всі управлінські процеси.
Руслан Хомчак додав, що давав спільну пресконференцію з Тараном і також свідчить про те, що конфлікту з Андрієм Тараном немає.
Ми не сварилися і не мирилися,
– підсумував головнокомандувач ЗСУ.
Ворожнеча генералів: що відомо про конфлікт
- Достеменно невідомо з чого почався конфлікт між військовими генералами. Ширилися чутки, що військові останнім часом взагалі не спілкуються і цим гальмують надважливі рішення для армії.
- Наразі між Тараном та Хомчаком є значна кількість судових справ та позовів у ДБР. Зокрема, Хомчак через суд відмовився виконувати накази міністра оборони. У конфлікт втягнули як особовий склад, так і цілі групи волонтерів.
- Головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов зазначив, що президент втратив управління над сектором оборони.
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