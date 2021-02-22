Українській військові готові дати відповідь бойовикам: чи є зараз ознаки ворожого наступу

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою. Жодних ознак створення наступальних угруповань противника українські військові не виявили.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. За його словами, жодні різкі зміни в районі бойових дій на Донбасі не відбуваються.

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Що ще заявив Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного припинення вогню (запровадили 27 липня 2020 року – 24 канал). Щоправда, його дотримуються переважно лише українські військові. Натомість бойовики на Донбасі виконують домовленості не повною мірою.

Українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для мирного населення і для підтримання чи відновлення інфраструктури з обох боків,

– заявив Хомчак.

За його словами, провокаційні обстріли українських позицій і населених пунктів окупанти здійснюють, як правило, під час засідань Тристоронньої контактної групи, а нині – після рішень РНБО щодо накладення санкцій на певних осіб і фірми.

"Основна мета провокацій з боку окупантів є спрямованою на створення ілюзії обстрілів Збройними силами населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння та дискредитації ОС", – зауважив він.

Водночас головнокомандувач наголосив, що підрозділи Об'єднаних сил є завжди готовими до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю. Також, коли мовиться про "стримування противника від ведення будь-яких активних дій".