Українській військові готові дати відповідь бойовикам: чи є зараз ознаки ворожого наступу
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою. Жодних ознак створення наступальних угруповань противника українські військові не виявили.
Джерело:Укрінформ
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. За його словами, жодні різкі зміни в районі бойових дій на Донбасі не відбуваються.
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Що ще заявив Хомчак
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного припинення вогню (запровадили 27 липня 2020 року – 24 канал). Щоправда, його дотримуються переважно лише українські військові. Натомість бойовики на Донбасі виконують домовленості не повною мірою.
Українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для мирного населення і для підтримання чи відновлення інфраструктури з обох боків,
– заявив Хомчак.
За його словами, провокаційні обстріли українських позицій і населених пунктів окупанти здійснюють, як правило, під час засідань Тристоронньої контактної групи, а нині – після рішень РНБО щодо накладення санкцій на певних осіб і фірми.
"Основна мета провокацій з боку окупантів є спрямованою на створення ілюзії обстрілів Збройними силами населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння та дискредитації ОС", – зауважив він.
Водночас головнокомандувач наголосив, що підрозділи Об'єднаних сил є завжди готовими до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю. Також, коли мовиться про "стримування противника від ведення будь-яких активних дій".
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