Головнокомандувач ЗСУ прокоментував загострення ситуації в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі. На його думку, тут повпливали засідання ТКГ, а також і РНБО, на якому ухвалили санкції проти Медведчука.

Про це мовиться у заяві Руслана Хомчака, опублікованій 20 лютого на офіційному сайті Збройних сил України.

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Заява головнокомандувача ЗСУ Хомчака 20 лютого: основні тези

У зоні відповідальності Об'єднаних сил на Донбасі на окремих ділянках лінії розмежування фіксують загострення. Мовиться про провокації з боку бойовиків: вони обстрілюють позиції бійців ЗСУ та мирні населені пункти.

Мовиться про провокації з боку бойовиків: вони обстрілюють позиції бійців ЗСУ та мирні населені пункти. Що важливо, загострення відбувається здебільшого напередодні засідань Тристоронньої контактної групи, після засідань Ради національної безпеки й оборони тощо.

тощо. Нагадаємо, 19 лютого Україна ввела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука, його дружини та ще кількох осіб і компаній за причетність до фінансування тероризму на Донбасі.

Також Хомчак наголосив на такому:

Основна мета провокацій – створення ілюзії обстрілів з боку ЗСУ по населених пунктах зі застосуванням забороненого важкого озброєння, а отже – дискредитація Об'єднаних сил.

Хомчак повідомив, що 20 лютого бойовики обстріляли зі 120-міліметрових мінометів позиції ЗСУ, селище Новгородське та район Південного.

Крім того, з позицій біля Горлівки бойовики відкрили вогонь по власних позиціях біля газорозподільчої станції. Відомо, що один найманець загинув, є й поранені.

Утім, в цілому головнокомандувач ЗСУ ситуацію на фронті оцінює як стабільну та контрольовану. Українці дотримуються усіх взятих на себе зобов'язань, але й завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхнім життям.

Будь-які звинувачення Збройних сил України у недотриманні ними режиму всеосяжного припинення вогню не мають жодного підґрунтя,

– підсумував у своїй заяві Руслан Хомчак.

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