Руслан Хомчак переконаний, що режим тиші на окупованому Донбасі триває вже 211 добу. Водночас російські бойовики ведуть провокаційні обстріли.

Головнокомандувач Збройних сил України Хомчак під час пресконференції повідомив, що наші воїни дотримуються режиму припинення вогню.

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Багато людей сьогодні сумніваються в тому, що це (припинення вогню – 24 канал) виконується, але я хочу підкреслити, що це виконується, в основному, ЗСУ і, на жаль, не повною мірою виконується нашим ворогом – збройними формуваннями Росії,

– наголосив Хомчак.

Що ще сказав Хомчак

На окремих територіях окупанти ведуть "провокаційні" обстріли.

Російські бойовики стріляють уздовж всієї лінії зіткнення. Іноді окупанти затихають, іноді – активізуються.

Найчастіше бойовики активізуються під час засідання Тристоронньої контактної групи. Наразі їхню агресію можна пояснити рішенням РНБО щодо введення санкцій проти відповідних осіб та компаній.

Головна мета обстрілів – створити ілюзію, що вогонь начебто відкривають по цивільних жителях воїни ЗСУ.

Українські захисники можуть відкрити вогонь у відповідь, якщо бачать загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Водночас усі звинувачення на адресу ЗСУ про недотримання режиму припинення вогню є провокаціями "протилежної сторони".

Що відбувається на Донбасі