Хомчак відвідав штаб-квартиру НАТО: якою була мета візиту – фото

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 27 січня відвідав штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Генерал-полковник очолив делегацію Збройних Сил України.
Джерело: Міністерство оборони України
У межах візиту начальник Генштабу взяв участь у двох засіданнях Військового комітету Північноатлантичного Альянсу.
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Під час цих засідань Хомчак ознайомився з поточним станом та перспективами проведення таких операцій та місій Альянсу. Також він мав змогу розповісти колегам про перспективи участі наших військових у цих операціях.
Делегація ЗСУ відвідала штаб-квартиру НАТО / Фото Міноборони
Під час візиту Руслан Хомчак провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, де обговорив актуальні питання військового співробітництва:
Хомчак провів зустрічі з колегами / Фото Міноборони
Також йому вдалося поспілкуватися з головним маршалом авіації Стюартом Пітчем. Військові обговорили низку питань:
Особливу увагу приділили практичній реалізації статусу Партнера з розширеними можливостями для України, зокрема крокам, спрямованим на його практичне наповнення.
Хомчак провів зустріч з головним маршалом авіації / Фото Міноборони