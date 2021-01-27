Хомчак відвідав штаб-квартиру НАТО: якою була мета візиту – фото
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 27 січня відвідав штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Генерал-полковник очолив делегацію Збройних Сил України.
Джерело: Міністерство оборони України
У межах візиту начальник Генштабу взяв участь у двох засіданнях Військового комітету Північноатлантичного Альянсу.
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У яких засіданнях взяв участь Хомчак
- місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка";
- операції Багатонаціональних сил НАТО в Косово, Сербія.
Під час цих засідань Хомчак ознайомився з поточним станом та перспективами проведення таких операцій та місій Альянсу. Також він мав змогу розповісти колегам про перспективи участі наших військових у цих операціях.
Делегація ЗСУ відвідала штаб-квартиру НАТО / Фото Міноборони
Хомчак провів зустрічі з колегами
Під час візиту Руслан Хомчак провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, де обговорив актуальні питання військового співробітництва:
- Обмін інформацією;
- Участь у спільних заходах індивідуальної та колективної підготовки;
- Підготовку військовослужбовців ЗС України у навчальних центрах держав-членів та партнерів НАТО;
- Реабілітацію українських військовослужбовців у медичних закладах за кордоном.
Хомчак провів зустрічі з колегами / Фото Міноборони
Також йому вдалося поспілкуватися з головним маршалом авіації Стюартом Пітчем. Військові обговорили низку питань:
- Поточну безпекову ситуацію у контексті протидії російській збройній агресії;
- Поточний стан та перспективи участі особового складу і підрозділів Збройних Сил України в операціях та місіях Альянсу.
- Перспективи участі українських військових у заходах індивідуальної та колективної підготовки, які проводяться НАТО та плануються до проведення в Україні.
Особливу увагу приділили практичній реалізації статусу Партнера з розширеними можливостями для України, зокрема крокам, спрямованим на його практичне наповнення.
Хомчак провів зустріч з головним маршалом авіації / Фото Міноборони
Статус партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає
- У червні 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
- Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.
- Розширений статус партнера мають Україна, Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.
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