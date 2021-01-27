Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 27 січня відвідав штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Генерал-полковник очолив делегацію Збройних Сил України.

Джерело: Міністерство оборони України

У межах візиту начальник Генштабу взяв участь у двох засіданнях Військового комітету Північноатлантичного Альянсу.

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У яких засіданнях взяв участь Хомчак

місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка";

операції Багатонаціональних сил НАТО в Косово, Сербія.

Під час цих засідань Хомчак ознайомився з поточним станом та перспективами проведення таких операцій та місій Альянсу. Також він мав змогу розповісти колегам про перспективи участі наших військових у цих операціях.



Делегація ЗСУ відвідала штаб-квартиру НАТО / Фото Міноборони

Хомчак провів зустрічі з колегами

Під час візиту Руслан Хомчак провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, де обговорив актуальні питання військового співробітництва:

Обмін інформацією;

Участь у спільних заходах індивідуальної та колективної підготовки;

Підготовку військовослужбовців ЗС України у навчальних центрах держав-членів та партнерів НАТО;

Реабілітацію українських військовослужбовців у медичних закладах за кордоном.



Хомчак провів зустрічі з колегами / Фото Міноборони

Також йому вдалося поспілкуватися з головним маршалом авіації Стюартом Пітчем. Військові обговорили низку питань:

Поточну безпекову ситуацію у контексті протидії російській збройній агресії;

Поточний стан та перспективи участі особового складу і підрозділів Збройних Сил України в операціях та місіях Альянсу.

Перспективи участі українських військових у заходах індивідуальної та колективної підготовки, які проводяться НАТО та плануються до проведення в Україні.

Особливу увагу приділили практичній реалізації статусу Партнера з розширеними можливостями для України, зокрема крокам, спрямованим на його практичне наповнення.



Хомчак провів зустріч з головним маршалом авіації / Фото Міноборони

Статус партнера НАТО з розширеними можливостями: що це означає