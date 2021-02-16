Перетасувати колоду: холдинг Медведчука може відроджуватися на каналах Столара

Закриття медіаборделю Віктора Медведчука може перетасувати колоду політичного телебачення в Україні. Зокрема, холдинг олігарха може почати відроджуватися на каналах нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара – Kyiv Live й Odesa Live.

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

Ситуація з каналами, що відверто працювали на державу-агресора, є червоною лінією, яка розділяє проукраїнських політиків та проросійських. Але також вона скидає маски з тих, хто зараз рве на собі вишиванки патріотизму, а до цього таємно допомагав телеканалам, пов'язаним з кумом Путіна, вижити та набирати оберти.

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За соціологією, зараз ідею закриття каналів Медведчука підтримують більшість тих українців, які знають про цю новину. За таке рішення – 57%.

Порошенка звинувачують у сприянні каналам Медведчука

Петро Порошенко потрапив під вогонь критики, адже свого часу не заборонив роботу цієї п'ятої колони. Політик намагається відбитися від звинувачень у сприянні каналам Медведчука, аргументуючи тим, що він, мовляв, не хотів забороняти медіа перед виборами президента, щоб не наражатися на звинувачення у недемократичному характері проведення.

Цей аргумент є неправдивим, адже ще 26 грудня 2018 року Порошенко мав гарну нагоду і легітимні повноваження затвердити санкції проти телеканалів Медведчука

26 грудня 2018 проходило засідання РНБО, яке було до офіційного початку виборчого процесу – 31 грудня 2018 року. Але Порошенко відклав його "на тиждень", і згодом так і не ухвалив жодного рішення.

Так само намагається виправдовуватися і Олександр Турчинов, який в часи Порошенка був секретарем Ради безпеки. Він звинувачує Зеленського у зволіканні з цим питанням. Але ще до офіційного вступу Зеленського на посаду президента, саме Порошенко і Турчинов могли ввести санкції проти цих каналів протягом квітня – травня 2019 року. Але також не зробили цього.



Порошенко і Турчинов могли ввести санкції проти каналів Медведчука / Колаж 24 каналу

Президент Порошенко програв вибори 21 квітня 2019 року. Розрив був настільки великий (73% проти 25%), що не було жодних шансів ні на оскарження результатів, ні на визнання голосування нелегітимним.

Найближчий місяць, аж до 20 травня 2019 року, Порошенко залишався на посту президента. Це була б гарна нагода накласти санкції на телеканали Медведчука, таким чином п'ятий президент навіть міг би зіграти собі на руку, сказавши, мовляв, "Зеленський є проросійським, і я останнім рішенням закриваю ці канали, бо мій наступник на це не буде спроможний". Але Порошенко цього не зробив.

Пам'ятаєте події весни 2019 року, коли Порошенко після поразки на виборах відтягував інавгурацію? Процес затягнувся на цілий місяць – вона відбулася лише 20 травня. Було більше ніж достатньо часу, щоб ввести санкції проти каналів Медведчука.

Але Порошенко не просто цього не зробив. Замість цього він видав громадянство України конструктору цієї медіазброї. 22 квітня, наступного дня після поразки на виборах, Порошенко видав низку указів, які досі не оприлюднені.

Порошенко надав громадянство російському медіаменеджеру Семенову

Як кажуть злі язики, в цей день, наступний після отримання червоної картки від власних громадян, Порошенко підписав указ №158 про прийняття в громадянство України Олексія Семенова – російського медіаменеджера.

Якщо ми зайдемо на сайт президента, то побачимо, що в переліку публічних указів немає указу з номером 158, він просто пропущений. Є указ 156, а одразу за ним іде указ 159. Семенов – знакова постать на медіаринку України. Він створив канали "112 Україна", очолював NewsOne, а потім був запрошений запустити в роботу таємний телеканал Порошенка "Прямий", оформлений на підставних осіб.

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У канал "Прямий" в один момент влили мільйони доларів невідомого походження, створили офіс в одному з найдорожчих бізнес-центрів України "Парус" та покликали на роль генерального продюсера росіянина Олексія Семенова.



Олексій Семенов / Фото "Телекритика"

Кажуть, що тягар фінансувати цю медіазброю Порошенка поклали на людей з його найближчого оточення –Кононенка та Грановського.

У Порошенка були плани отримати контроль над каналом "112 Україна". Переговори про його придбання вели:

Олександр Онищенко, який зараз в бігах через газову корупцію;

власник збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктор Поліщук;

інвестиційний банкір Макар Пасенюк з компанії ICU, що могла бути посередником від імені Порошенка в газовій корупції "Роттердам+".

Ніхто з них не витягнув це питання. Кажуть, що цей обов'язок – забрати "112" для Порошенка – навіть намагалися повісити на покійного депутата Ігоря Єремеєва.

Але в підсумку канал купили структури Медведчука, а Порошенко гарантував йому безперешкодне мовлення в Україні, ігноруючи заклик Верховної Ради накласти санкції на ці рупори і лише використовуючи цю постанову парламенту як засіб завоювання лояльності Медведчука.

Отримавши в останні тижні правління Порошенка паспорт України, росіянин Семенов через декілька тижнів уже з новим громадянством пішов працювати головою об'єднаного холдингу Медведчука, де під одним дахом зібралися канали "112 Україна", NewsOne та ZIK, які почали насаджувати в Україні найогидніші технології брехні та провокування ненависті до власної держави.

І частину відповідальності за це несе президент України, який лише імітував боротьбу з цими рупорами російської пропаганди.

Холдинг Медведчука може почати відроджуватись на каналах Столара

Налагодивши роботу групи 3 каналів Медведчука, Семенова переманили на запуск ще одного медіахолдингу, пов'язаного з партією ОПЗЖ.

Ідеться про телеканали, які запустив одіозний забудовник Вадим Столар у містах-мільйонниках (Kyiv Live й Odesa Live), частково купивши ліцензії у ще одного соратника Медведчука Вадима Рабіновича.

Зараз ці канали є не вельми популярними. Але в них є те, чого позбавили кума Путіна – доступ до телевізора. Тому не буде нічого дивного, якщо холдинг Медведчука почне відроджуватися на каналах Столара.



Вадим Столар / Фото ЛІГА.net

Тим більше є підстави припускати, що ці медіа – не лише Столара, але і його старших товаришів з московськими зв'язками. І саме через це Столар раптом був помічений у дуже вузькому сімейному колі путінських кумів – його зафіксували на весіллі сина Оксани Марченко, пасинка Медведчука.

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Трохи інформації на доказ цієї теорії. Крім 3 закритих телеканалів, у Тараса Козака є журнал "Публичные люди", який він купив у своєї телеведучої Наталії Влащенко, що згодом перейшла на канал до Ахметова "Україна24".

Журнал записаний на фірму "Форзац", кінцевим бенефіціаром якої в реєстрі значиться саме Козак. Керує ж нею з 2020 року така собі Анна Ангелова. Саме вона теж з 2020 року є директором ще в кількох фірмах:

ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ";

ТОВ "НЬЮС НЕТВОРК".

Засновником обох цих фірм є депутат від ОПЗЖ Столар через низку інших фірм. І саме ці компанії заснували його канал Kyiv Live. Запускав його згаданий Семенов, який прийшов з каналів Медведчука і в кінці 2020 року повернувся туди.

Як пише профільне видання "Детектор медіа", "найцікавіша версія його відходу, яка циркулювала в той час, полягала в тому, що Медведчук відкликав Семенова назад реорганізовувати свій телехолдинг".

Тобто трансфер в рамках однієї політико-пропагандистської структури Медведчука-Столара. А в тіні цих процесів стоїть Порошенко, який не лише врятував канали Медведчука від санкцій, ініційованих Радою, але і зробив Столара "сірим кардиналом" Києва, фактично віддавши в його руки керівництво столичною БПП.

Програма "Схема" фіксувала нічні візити Столара в адміністрацію президента часів Порошенка.

Ну і ще одна деталь, про яку вже забули – перед втечею Януковича в розпал Революції Гідності Столар став керівником патронатної служби глави КМДА Володимира Макеєнка. Того самого, який взявся тримати акції каналу "Прямий" в інтересах Порошенка.

У 2017 навіть писали про плани Столара купити канал у Рабіновича та завести його в спільний телехолдинг з каналом Порошенка "Прямий".

Через 3 роки план реалізувався, тільки на місці Порошенка виявився Медведчук. Що вкотре доводить – обоє є бізнесменами від політики, які використовують наївність громадян для досягнення своїх цинічних цілей.