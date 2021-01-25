У Києві на Майдані 25 січня вшанували пам'ять перших загиблих учасників Революції Гідності. Українці пройшлись ходою по всіх місцях, де загинули активісти.

Джерело: 24 канал

Вже 6 років поспіль українці збираються на ходу пам'яті. Однак в попередні роки вона відбувалася 22 січня, у 2021 році через локдаун її вирішили перенести.

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Біля місць, де загинули активісти, люди зупинялись, запалювали лампадки, клали квіти та викрикували "Слава Україні". Окрім українських прапорів на Майдан принесли й білоруські.



Люди вшановують пам'ять Михайла Жизневського / Скриншот з відео



Люди принесли зі собою й білоруські прапори / Скриншот з відео

Справи про Небесну Сотню: що кажуть родичі

В ході взяли участь й родичі Героїв. За їхніми словами, вони розчаровані розслідуванням справ і не вірять в те, що все чесно і справедливо закінчиться.

Щодо нашої справи – то судді є, то когось іншого немає (на засіданні – 24 канал). Ми приїжджаємо і все без сенсу. Я і до президента писала, і в ДБР писала, і в СБУ, і в Офіс генпрокурора, але відповідь збігалась в одному тексті,

– зазначила дружина Героя Небесної сотні Галина Орленко.

"Повільно все дуже відбувається. Зараз я не бачу бажання влади займатися цими справами", – сказав син Героя Небесної сотні Андрій Кульчицький.

Хода з ушанування пам'яті перших загиблих на Майдані: дивіться відео

Що відомо про перших загиблих на Майдані

22 січня 2014 року на Майдані вбили Сергія Нігояна з Дніпропетровщини та білоруса Михайла Жизневського . Першому спецпризначенці поцілили в голову, другому – в живіт.

з Дніпропетровщини та білоруса . Першому спецпризначенці поцілили в голову, другому – в живіт. Цього ж дня поранили і львів'янина Романа Сеника , а також киянина Олександра Бадеру , обидва за кілька днів померли у лікарні.

, а також киянина , обидва за кілька днів померли у лікарні. Також у лісі під Києвом було виявлено понівечене тіло активіста львів'янина Юрія Вербицького, якого невідомі викрали просто з лікарні.



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу