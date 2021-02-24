Намагаються сподобатися новій адміністрації США, – Рябошапка про санкції проти Медведчука

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський намагається сподобатися новій адміністрації США. Мовиться про останні кроки щодо санкцій та затримання фігурантів справи "Приватбанк".

За словами Рябошапки, Зеленський розуміє, що минулого року припустився серйозної помилки, коли "намагався загравати з попередньою адміністрацією США".

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Зміна влади у Вашингтоні серйозно впливає на світогляд цих людей (Офісу Президента – 24 канал). Вони намагаються сподобатись новій адміністрації Байдена і заручитись їхньою підтримкою,

– пояснив ексгенпрокурор.

Занадто радикальні кроки, – Рябошапка

Кроки Зеленського не є сталими. На думку Рябошапки, вони "занадто радикальні, фактично крайнощі".

"З одного боку, він застосовує санкції до каналів, які є, фактично, зброєю в руках нашого ворога – Росії. З іншого боку, продовжується історія зі справами людей із найближчого оточення президента, продовжуються атаки на НАБУ і спроби взяти під контроль антикорупційну прокуратуру", – наголосив Рябошапка.

Колишнього генпрокурора лякає така непередбачуваність президента.

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До речі, на думку Рябошапки, адміністрація Джо Байдена не "купиться" на такі дії Зеленського, бо вона значно професійніша. Для того, щоб зміцнити відносити між США та Україну нашому президенту потрібно очистити своє оточення та змінити уряд.

Про які "радикальні" кроки президента говорить Рябошапка