Хочуть крові, – у МВС відреагували на протести через Стерненка

Джерело:24 канал
Прихильники ув'язненого активіста Сергія Стерненка 20 березня пікетують Офіс Президента. Антон Геращенко заявив, що протестувальники насправді нібито хочуть, аби пролилася кров.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на протесті під Офісом Президента є люди, які замовили провокації.
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Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах,
– заявив Геращенко.
Водночас він наголосив, що поліція не піддасться на такі провокації і у них є достатньо сил, аби забезпечити порядок.
Геращенко також додав, що деякі активісти понесуть відповідальність за хуліганські дії. Їхні обличчя потрапили на камери спостереження.
Водночас, за словами чиновника, мирним протестувальникам нема чого боятися.
"Останній мітинг з цього приводу був вдень. Тоді не було жодних насильницьких дій. Зараз спеціально організатори запланували акцію на вечір, думають буде більше агресії. Вони думають, що так буде легше приховувати своє обличчя, але камери все бачать", – сказав Геращенко.
Заступник міністра вважає, що замовником такої акції є 5 президент Петро Порошенко.
Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка. Йому потрібно робити все для того, щоб було гірше. Бо чим гірше, тим краще для нього,
– заявив Геращенко.
Зауважимо, чиновник додав, що постраждалих на акції немає.
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