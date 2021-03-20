Прихильники ув'язненого активіста Сергія Стерненка 20 березня пікетують Офіс Президента. Антон Геращенко заявив, що протестувальники насправді нібито хочуть, аби пролилася кров.

Акцію спеціально запланували на вечір, – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на протесті під Офісом Президента є люди, які замовили провокації.

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Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах,

– заявив Геращенко.

Водночас він наголосив, що поліція не піддасться на такі провокації і у них є достатньо сил, аби забезпечити порядок.

Протестувальники понесуть відповідальність

Геращенко також додав, що деякі активісти понесуть відповідальність за хуліганські дії. Їхні обличчя потрапили на камери спостереження.

Водночас, за словами чиновника, мирним протестувальникам нема чого боятися.

"Останній мітинг з цього приводу був вдень. Тоді не було жодних насильницьких дій. Зараз спеціально організатори запланували акцію на вечір, думають буде більше агресії. Вони думають, що так буде легше приховувати своє обличчя, але камери все бачать", – сказав Геращенко.

Хто є замовником провокацій

Заступник міністра вважає, що замовником такої акції є 5 президент Петро Порошенко.

Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка. Йому потрібно робити все для того, щоб було гірше. Бо чим гірше, тим краще для нього,

– заявив Геращенко.

Зауважимо, чиновник додав, що постраждалих на акції немає.

Головне про акцію під ОП

Прихильники Стерненка зібралися на Банковій о 19:00. Вони прийшли, аби підтримати активіста, адже той 20 березня у СІЗО відзначає свій 26-й день народження.

Протестувальники скандували "Стерненку волю!" та "Аваков – чорт". Крім того, вони запалили фаєри та закидали будівлю димовими шашками.

Згодом активісти обмалювали фарбами Офіс Президента, а також розбили вікно.

Правоохоронці практично не втручалися у дії протестувальників.

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Коротко про вирок Стерненку

Активіста засудили через нібито викрадення депутата, аби заволодіти його 300 гривнями. Суд виніс вирок – 7 років та 3 місяці ув'язнення.

Стерненко подав апеляцію таке рішення суду.

Адвокати Сергія звернулися з клопотанням про негайне звільнення активіста з СІЗО. Однак суд лише на третій раз розглянув звернення. Спершу служитель Феміди казав, що нібито не помітив Стерненка у залі суду, хоча той там був.

19 березня суд відмовив у клопотанні.



Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу