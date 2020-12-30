Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про своє ставлення до військовослужбовця Андрія Антоненка. Генерал зауважив, що чув про нього лише позитивні відгуки.

Що каже Хомчак про Антоненка (Riffmastera)

Головнокомандувач не знає Антоненка особисто, але чув про нього відгуки як про талановитого та відважного солдата. Про це генерал-полковник Хомчак заявив в інтерв'ю Obozrevatel.

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За словами Хомчака, якщо є факти та буде доведена провина Антоненка, потрібно відповідати, якщо ні – потрібно вибачатись. Військовий стверджує, що подвиги на фронті та вчинки у житті – не пов'язані.

Я хочу вірити, що Антоненко нічого не робив, і найближчим часом це буде доведено,

– додав Хомчак.

Зверніть увагу! Попри брак доказів, Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Іншими фігурантами справи є медик Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь. У грудні їм продовжили запобіжні заходи. Детальніше – читайте тут.

Однак головнокомандувач ЗСУ переконаний, що інституції у державі працюють нормально. Тому у нього немає підстав звинувачувати кого-небудь, адже кожній сфері є фахівці. Хомчак зауважив, що сили спеціальних операцій підтримують сім'ю Антоненка.

"Наскільки це покриває їхні потреби – інше питання", – підсумував військовий.

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