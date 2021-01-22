У реабілітаційному центрі для тварин, який розташований у Хмельницькому, народилися 3 ведмежати. За ними намагаються доглядати працівники центру, однак любляча мама – ведмедиця – ретельно ховає малюків.

Батьків ведмежат викупили з цирку

Відомо, що батьки новонароджених ведмежат – 6-річна ведмедиця Даша та 7-річний ведмідь Панфутій. Їх викупили з цирку, а тому ведмеді ніколи не впадали у сплячку, не роблять цього й зараз, повідомляє ТСН.

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Наразі, поки ведмежата ще маленькі, ведмедиця їх ретельно від усіх ховає. Для того, аби співробітники центру могли побачити новонароджених, ведмедицю виманюють смаколиками.



Ведмежат важко розгледіти, адже ведмедиця ретельно їх ховає / Скриншот з відео

Що відомо про новонароджених

Ведмежатам лише 1 тиждень. За розміром вони схожі на великих цуценят, однак ще нічого не бачать. Попри це, тварини вже сміливо подають голос. Про стать малюків ще невідомо.

Ведмежата ще зовсім малі, а тому харчуються лише материнським молоком. Водночас раціон ведмедиці змінили, тепер вона споживає більше м'яса та риби.

Трішки молока даємо, так з пляшки, адже вона (ведмедиця – 24 канал) не хоче відходити далеко від малих,

– сказав власник центру Сергій Пальохін.

Довідка. За словами ветеринарів, потомство для бурих ведмедів в неволі – велика рідкість.

Згодом усю ведмежу сім'ю відправлять у заповідник. Річ у тім, що в Україні бурі ведмеді віднесені до Червоної книги.