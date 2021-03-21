Встиг почастувати побратимів борщем: у Хмельницькому попрощалися із загиблим на Донбасі героєм
У Хмельницькому у неділю, 21 березня, поховали молодшого сержанта ЗСУ Віктора Пасєку. Він загинув від кулі окупанта 18 березня на окупованому Донбасі.
Джерело:Armyinform
Тоді російські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, а також мінометів калібру 82 міліметрів та 120 міліметрів.
Зауважте Бойовики на Донбасі вбили українського військового
Молодшого сержанта Віктора Пасєка смертельно поранили у голову.
Попрощатися із загиблим героєм прийшли рідні та друзі, а також бойові побратими, представники оперативного командування "Захід" та керівництвом Хмельницького гарнізону.
Також провели Пасєка в останню путь представники місцевої влади, волонтери, духовенство та жителі Хмельницького.
Що розповіли побратими Пасєка
- Багатьом військовим Пасєка був як батько, тому його називали "дядя Вітя".
- Дуже любив своїх рідних, доньку та онуків.
- В останній день життя приготував для побратимів борщ. Однак сам скуштувати страву не встиг.
Поділитися новиною