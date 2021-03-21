У Хмельницькому у неділю, 21 березня, поховали молодшого сержанта ЗСУ Віктора Пасєку. Він загинув від кулі окупанта 18 березня на окупованому Донбасі.

Тоді російські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, а також мінометів калібру 82 міліметрів та 120 міліметрів. Зауважте Бойовики на Донбасі вбили українського військового Молодшого сержанта Віктора Пасєка смертельно поранили у голову. Попрощатися із загиблим героєм прийшли рідні та друзі, а також бойові побратими, представники оперативного командування "Захід" та керівництвом Хмельницького гарнізону. Також провели Пасєка в останню путь представники місцевої влади, волонтери, духовенство та жителі Хмельницького. Що розповіли побратими Пасєка Багатьом військовим Пасєка був як батько, тому його називали "дядя Вітя".

Дуже любив своїх рідних, доньку та онуків.

В останній день життя приготував для побратимів борщ. Однак сам скуштувати страву не встиг. Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 22 українських захисників.