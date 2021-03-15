Не заплатив за торт: у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцю

У Хмельницькому стався конфлікт у супермаркеті. Охоронець побив покупця через те, що він не заплатив за торт.

Начебто чоловіку не сподобалось, що у магазині були великі черги. Він вирішив, що не буде у такому разі сплачувати за торт, але охоронець йому не дозволив винести його за межі супермаркету.

Читайте також Побили водія та санітарку: на Харківщині напали на бригаду швидкої

Постраждалий просив викликати поліцію

Між чоловіками виникла бійка. Охоронець жорстоко кинув покупця на підлогу й розбив йому голову.

Під час бійки постраждалий кричав, аби викликали поліцію, а охоронець казав, що обов’язково це зробить. Інший охоронець просто спостерігав за тим, що відбувається.

У Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцю: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика та насилля)

У коментарях до відео люди зазначають, що такий інцидент можна було розв’язати без бійки й нанесення травм покупцю.

Дії охоронця "оцінять" правоохоронці.