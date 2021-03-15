Не заплатив за торт: у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцю
У Хмельницькому стався конфлікт у супермаркеті. Охоронець побив покупця через те, що він не заплатив за торт.
Джерело:24 канал
Начебто чоловіку не сподобалось, що у магазині були великі черги. Він вирішив, що не буде у такому разі сплачувати за торт, але охоронець йому не дозволив винести його за межі супермаркету.
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Постраждалий просив викликати поліцію
Між чоловіками виникла бійка. Охоронець жорстоко кинув покупця на підлогу й розбив йому голову.
Під час бійки постраждалий кричав, аби викликали поліцію, а охоронець казав, що обов’язково це зробить. Інший охоронець просто спостерігав за тим, що відбувається.
У Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцю: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика та насилля)
У коментарях до відео люди зазначають, що такий інцидент можна було розв’язати без бійки й нанесення травм покупцю.
Дії охоронця "оцінять" правоохоронці.
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