Хмельницький посилює карантинні обмеження: що буде під забороною

Джерело:"Незалежний громадський портал
У Хмельницькому вирішили посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з COVID-19. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС.
Нові обмеження набувають чинності з 29 березня. Раніше Хмельницький вже посилив карантин, але в "лайт-режимі".
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Після канікул, тобто з 29 березня, очне навчання відновлять лише учні 1 – 4 класів. Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста. А от середня школа переходить на дистанційну форму навчання.
Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.
Додамо, наразі у червоній зоні карантину перебувають такі регіони: Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська області.