Хмельницький посилює карантинні обмеження: що буде під забороною

У Хмельницькому вирішили посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з COVID-19. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС.

Нові обмеження набувають чинності з 29 березня. Раніше Хмельницький вже посилив карантин, але в "лайт-режимі".

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Що буде під забороною на Хмельниччині

приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності, зокрема й розташованих у ТРЦ;

робота після 22:00 та до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, крім замовлень на виніс;

робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Що буде із закладами освіти

Після канікул, тобто з 29 березня, очне навчання відновлять лише учні 1 – 4 класів. Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста. А от середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.

Що відомо про COVID-19 на Хмельниччині? Лише за минулу добу у Хмельницькій області зафіксували 1 040 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії недугу підхопили 60 679 осіб. Ще 22 березня місцева влада говорила, що буде вводити додаткові обмеження, якщо ситуація у місті не покращиться. Лише за минулу добу у Хмельницькій області зафіксували 1 040 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії недугу підхопили 60 679 осіб. Ще 22 березня місцева влада говорила, що буде вводити додаткові обмеження, якщо ситуація у місті не покращиться.

Додамо, наразі у червоній зоні карантину перебувають такі регіони: Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська області.