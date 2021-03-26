У Хмельницькому вирішили посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з COVID-19. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС.

Нові обмеження набувають чинності з 29 березня. Раніше Хмельницький вже посилив карантин, але в "лайт-режимі". Важливо Червона зона залишається: в Івано-Франківську послаблять карантин Що буде під забороною на Хмельниччині приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності, зокрема й розташованих у ТРЦ;

робота після 22:00 та до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, крім замовлень на виніс;

робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі. Що буде із закладами освіти Після канікул, тобто з 29 березня, очне навчання відновлять лише учні 1 – 4 класів. Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста. А от середня школа переходить на дистанційну форму навчання. Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання. Новина доповнюється...