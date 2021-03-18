Хмельницький посилює карантин

Читать новость на русском

Джерело:

Незалежний громадський портал

У Хмельницькому запроваджують посиленні карантинні заходи. Минулої доби тут зафіксували рекорд нових випадків COVID-19 – 800 хворих.

Нові обмеження розпочнуться із понеділка, 22 березня. Про це повідомив заступник міського голови Роман Примуш.

До речі Локдаун вводять на території всієї Львівської області

Карантинні обмеження у Хмельницькому

Обмеження у місті наразі не будуть такими суворими, як наприклад, у Львові чи Києві.

Яким буде новий карантин у Хмельницькому:

  • заборонять проведення всіх масових заходів: культурних та спортивних;
  • заборонять проведення позашкільної роботи гуртків;
  • вчителі та педагоги перейдуть на дистанційку;
  • вишам поки просто рекомендують перейти на дистанційну форму.

Що стосується роботи громадського транспорту, діяльності закладів торговельної сфери і ресторанного бізнесу, все залишається, як є нині. Якщо ситуація із розповсюдженням COVID-19 надалі загострюватиметься, влада міста готова вводити нові обмежувальні заходи.

При цьому, дитячі садочки продовжують працювати.

Яка ситуація із коронавірусом у Хмельницькому

  • Усього станом на 18 березня зафіксували 54 616 випадків.
  • В області від коронавірусу померли 987 осіб.
  • Протягом 17 березня тут зафіксували рекорд нових випадків – 800 хворих.

Нові карантинні обмеження в Україні: останні новини

  • Посилений карантин з 19 березня оголосили у Львові та області. Заклади зарчування працюватимуть лише на виніс, масові заходи скасували, а спортивні центри і салони краси працюватимуть лише за попереднім записом.
  • З 20 березня карантин посилюють і у Києві. Заборонять роботу закладів культури, кафе і ресторани працюватимуть на виніс, ТРЦ закриють.
  • починає діяти посилений карантин з 18 березня на Харківщині. Там будуть заборонені заходи в місцях, де замало місця для соціальної дистанції. Однак заклади харчування продовжать роботу у звичному режиму.