У Хмельницькому запроваджують посиленні карантинні заходи. Минулої доби тут зафіксували рекорд нових випадків COVID-19 – 800 хворих.

Нові обмеження розпочнуться із понеділка, 22 березня. Про це повідомив заступник міського голови Роман Примуш.

До речі Локдаун вводять на території всієї Львівської області

Карантинні обмеження у Хмельницькому

Обмеження у місті наразі не будуть такими суворими, як наприклад, у Львові чи Києві.

Яким буде новий карантин у Хмельницькому:

заборонять проведення всіх масових заходів: культурних та спортивних;

заборонять проведення позашкільної роботи гуртків;

вчителі та педагоги перейдуть на дистанційку;

вишам поки просто рекомендують перейти на дистанційну форму.

Що стосується роботи громадського транспорту, діяльності закладів торговельної сфери і ресторанного бізнесу, все залишається, як є нині. Якщо ситуація із розповсюдженням COVID-19 надалі загострюватиметься, влада міста готова вводити нові обмежувальні заходи.

При цьому, дитячі садочки продовжують працювати.

Яка ситуація із коронавірусом у Хмельницькому

Усього станом на 18 березня зафіксували 54 616 випадків.

В області від коронавірусу померли 987 осіб.

Протягом 17 березня тут зафіксували рекорд нових випадків – 800 хворих.

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