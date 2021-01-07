У Хмельницькій області зіткнулися автомобілі ВАЗ-2109 та Skoda Octavia. Це сталось вранці 7 січня.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 людини та постраждала дитина. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

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Як стався інцидент

Інцидент стався в Теофіпольському районі поблизу селища міського типу Базалія. Зокрема на автодорозі Кам'янець-Подільський – Білогір'я. Причини зіткнення автомобілів поки що встановлюються

В якому стані пасажири

Жертвами зіткнення 2 автомобілів стало подружжя – водій та пасажирка ВАЗ, яка сиділа на передньому сидінні. Водій помер дорогою до лікарні. В аварії також постраждала їхня неповнолітня дитина. Її госпіталізували з травмами.

Останні масштабні ДТП: коротко

В Житомирській області ввечері 4 січня водій Fiat не помітив групу дітей на дорозі та збив їх. 10-річний хлопчик помер на місці.

У Києві 5 січня на набережній у напрямку станції метро "Видубичі" сталась масштабна ДТП. В аварію потрапили одразу 5 автомобілів.

Також у столиці 6 січня на перехресті вулиць Марини Цвєтаєвої та Оноре де Бальзака, що на Троєщині, сталась ДТП. Винуватець аварії, водій Рeugeot, не пропустив машини при повороті.

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