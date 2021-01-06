Поліціянти в черговий раз затримали 40-річного іноземця, якого у листопаді 2020 року примусово відправляли за межі держави. 2 місяці тому чоловіку заборонили в'їзд до України на 11 років.

Зловмисник незаконно перетнув кордон, але був затриманий. Він перебуватиме під вартою. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

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Затримували кримінального авторитета поліцейські разом зі слідчими обласного управління СБУ.

Сидів за тяжкі злочини

Оскільки кримінальний авторитет становив загрозу для суспільства, у 2020 році правоохоронці вирішили його примусово видворити одразу після відбування ним покарання за численні злочини.

Втім, через якийсь час зловмисник знову опинився на Хмельниччині. Інформацію про це отримали правоохоронці.

Тоді ж поліціянти та СБУшники вирішили його знову затримати.



Кримінальний авторитет незаконно повернувся до України / Фото пресслужби поліції України

Як покарають авторитета

Зловмиснику вже повідомили про підозру в незаконному перетині кордону, а Хмельницький суд відправив його до слідчого ізолятору.

Слідчі встановлюють, де саме авторитет перетнув кордон, а також осіб, які йому допомагали.

Якщо суд визнає порушника винним, йому загрожує від 3 до 5 років тюрми.