У Хмельницькій області вночі 27 грудня трапилась смертельна ДТП. Зіткнулись ВАЗ та Audi. Крім загиблих, є й травмовані.

Що відомо про ДТП

Аварія трапилась неподалік села Томашівка Ярмолинецького району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Водій та пасажирка з автомобіля ВАЗ загинули. Тіло загиблого чоловіка рятувальникам довелось деблокувати. Ще двоє пасажирів машини травмувались. Натомість водій Audi відмовився від госпіталізації.

Крім того, надзвичайники одразу відімкнули акумуляторні батареї автівок від живлення, аби транспорт не загорівся. Також працівники ДСНС змили паливо-мастильні матеріали та забрали уламки пошкоджених машин з проїжджої частини дороги.

Причини та обставини події наразі встановлюють.

Приблизне місце ДТП:

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