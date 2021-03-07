Вантажівка розчавила легковик на Хмельниччині: пасажири загинули

Джерело:Нацполіція
На Хмельниччині в ніч з 6 на 7 березня, близько півночі, сталася аварія. Легковий автомобіль Renault Megane зіткнувся з вантажівкою Volvo.
Це відбулось на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам'янка, поблизу повороту на село Чабани. Слідчі з'ясовують обставини аварії.
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За попередньою інформацією, водій Renault Megane не впорався з керуванням і на повороті дороги виїхав на зустрічну смугу. В результаті – зіткнувся з вантажним Volvo.
ДТП на Хмельниччині / Фото 0382.ua
Автомобілі зіткнулися між собою / Фото 0382.ua
Водія та пасажирку затиснула металева конструкція. Для того, щоб їх дістати з понівеченого автомобіля, довелося залучати рятувальників. У ДТП загинули:
За попередніми даними, 34-річний водій фури не постраждав.
В аварії загинули пасажири / Фото Inside
Смертельна ДТП / Фото Inside
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Смертельна ДТП на Хмельниччині: дивіться відео