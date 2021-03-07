На Хмельниччині в ніч з 6 на 7 березня, близько півночі, сталася аварія. Легковий автомобіль Renault Megane зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Це відбулось на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам'янка, поблизу повороту на село Чабани. Слідчі з'ясовують обставини аварії.

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Детальніше про ДТП

За попередньою інформацією, водій Renault Megane не впорався з керуванням і на повороті дороги виїхав на зустрічну смугу. В результаті – зіткнувся з вантажним Volvo.



ДТП на Хмельниччині / Фото 0382.ua



Автомобілі зіткнулися між собою / Фото 0382.ua

Що сталось з пасажирами

Водія та пасажирку затиснула металева конструкція. Для того, щоб їх дістати з понівеченого автомобіля, довелося залучати рятувальників. У ДТП загинули:

32-річний водій легковика;

його пасажир.

За попередніми даними, 34-річний водій фури не постраждав.



В аварії загинули пасажири / Фото Inside



Смертельна ДТП / Фото Inside

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Смертельна ДТП на Хмельниччині: дивіться відео

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