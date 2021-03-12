На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: багато постраждалих
У п'ятницю, 12 березня, на Хмельниччині зіткнулися рейсовий автобус Mercedes Sprinter та легковика Mazda CX-7. Внаслідок інциденту постраждали 7 людей.
Джерело:ДСНС України
ДТП сталася на автодорозі Красилів – Старокостянтинів поблизу села Мотрунки Красилівського району.
Актуально Майже 10 машин: на виїзді з Києва на трасі сталася масштабна аварія – фото
Деталі ДТП
- Повідомлення про інцидент рятувальники отримали о 12:10;
- Щоб авто та автобус не загорілися, бійці ДСНС від'єднали акумуляторні батареї.
- На місці події довелося надавати домедичну допомогу водію автобуса.
- Постраждали під час ДТП 7 людей – 2 водіїв та 5 пасажирів автобуса.
- Обставини аварії наразі встановлюють.
Аварії та ДТП в Україні: останні новини
- 10 березня у Києві на вулиці Вацлава Гавела водій Peugeot Partner збив 69-річного чоловіка.
- 10 березня на військовому аеродромі у Василькові Volkswagen зіткнувся з літаком МіГ-29.
- 12 березня у Києві 12 на проспекті Павла Тичини водій збив дівчину-підлітка.
- 12 березня у Харкові на пішохідному переході водій Daewoo Lanos не пропустив "швидку", і та врізалася в рекламний стовп.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter