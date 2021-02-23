На Хмельниччині патрульний на смерть збив жінку та напився, його звільнили

Працівника групи реагування патрульної поліції Хмельницької області підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, після якої він втік.

Як зазначив на своїй сторінці у фейсбуці керівник Національної поліції України Ігор Клименко, правоохоронця вже звільнили з органів.

Дивіться також Під Броварами у жахливій ДТП зіштовхнулися 5 машин, є загиблі: відео

Матеріали щодо ймовірного скоєння ним злочину передали до Державного бюро розслідувань.

Що відомо про смертельну ДТП за участю патрульного на Хмельниччині

За словами Клименка, поліцейський скоїв наїзд на жінку-пішохода, через що вона отримала не сумісні з життям травми.

З місця події зловмисник втік, а коли його затримали, він вже перебував у стані алкогольного сп'яніння.

на Хмельниччині працівник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП втік, але ми вже за 40 хвилин його затримали. Вже колишній поліцейський був п’яний. Вже колишній – бо я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції. Всі зібрані матеріали ми передаємо в ДБР,

– зазначив Клименко.

За фактом вчинення смертельної аварії відкрито кримінальну справу. Якщо провину експоліцейського визнає суд, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.