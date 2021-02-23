На Хмельниччині патрульний на смерть збив жінку та напився, його звільнили
Працівника групи реагування патрульної поліції Хмельницької області підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, після якої він втік.
Джерело:Ігор Клименко
Як зазначив на своїй сторінці у фейсбуці керівник Національної поліції України Ігор Клименко, правоохоронця вже звільнили з органів.
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Що відомо про смертельну ДТП за участю патрульного на Хмельниччині
- За словами Клименка, поліцейський скоїв наїзд на жінку-пішохода, через що вона отримала не сумісні з життям травми.
- З місця події зловмисник втік, а коли його затримали, він вже перебував у стані алкогольного сп'яніння.
на Хмельниччині працівник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП втік, але ми вже за 40 хвилин його затримали. Вже колишній поліцейський був п’яний. Вже колишній – бо я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції. Всі зібрані матеріали ми передаємо в ДБР,
– зазначив Клименко.
За фактом вчинення смертельної аварії відкрито кримінальну справу. Якщо провину експоліцейського визнає суд, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.
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