Останнього дня минулого року не сумісні з життям травми отримав внаслідок бійки мешканець Славутського району Хмельницької області. Як з'ясували слідчі, ушкодження він отримав через конфлікт з коханцем колишньої цивільної дружини.

За підозрою в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, через яке загинув потерпілий, слідчі затримали 24-річного чоловіка. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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Якщо провину чоловіка визнають в суді, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Що відомо про вбивство чоловіка на Хмельниччині

Слідчі попередньо з'ясували, що в новорічну ніч 35-річний чоловік вирішив зайти в гості до своєї колишньої співмешканки. Там його зустрів новий коханець жінки.

Словесний конфлікт швидко переріс у бійку, під час якої постраждалий отримав серію ударів по голові.

Після побиття чоловік повернувся додому та зустрів Новий рік. Втім, 1 січня він помер.

Судмедексперти з'ясували причини смерті чоловіка. Він загинув від черепно-мозкової травми та субдуральної гематоми.

Поліціянти розшукали підозрюваного та затримали його. Ймовірному вбивці вже повідомили про підозру. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.