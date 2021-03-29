На Хмельниччині попрощалися із загиблим під Шумами героєм: фото

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, 29 березня попрощалися із загиблим підполковником Сергієм Ковалем. Його життя обірвалося 26 березня у районі Шумів.

Прощання із 43-річним загиблим проходило у клубі військової частини А2641, а поховали його на Алеї слави міського кладовища.

Важливо Росія звинуватила Україну в загостренні на Донбасі та пригрозила "силовим сценарієм"

У Кам'янець-Подільській міській раді заявили, що уся громада перебуває в жалобі за Сергієм Ковалем.

Що відомо про українського бійця

Сергій Коваль був кадровим офіцером, випускником Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту.

Пройшов шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС.



29 березня попрощалися із Сергієм Ковалем / Фото Кам'янець-Подільської міськради



Бійця поховали на Алеї слави / Фото Кам'янець-Подільської міськради

Зауважимо, що 26 березня під час пекельного обстрілу проросійськими бойовиками Шумів загинули ще 3 бійці. Серед них:

27-річний старший солдат Сергій Гайченко;

47-річний український захисник Сергій Барнич;

27-річний боєць Максим Абрамович.

Крім того, ще 2 військових отримали поранення. Стан постраждалих бійців – середній та тяжкий. Обоє мають осколкові та кульові поранення. Зараз вони перебувають у лікарні в Харкові.

Бій біля Шумів: що варто знати