На Хмельниччині попрощалися із загиблим під Шумами героєм: фото

Джерело:Кам'янець-Подільська міська рада
У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, 29 березня попрощалися із загиблим підполковником Сергієм Ковалем. Його життя обірвалося 26 березня у районі Шумів.
Прощання із 43-річним загиблим проходило у клубі військової частини А2641, а поховали його на Алеї слави міського кладовища.
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У Кам'янець-Подільській міській раді заявили, що уся громада перебуває в жалобі за Сергієм Ковалем.
29 березня попрощалися із Сергієм Ковалем / Фото Кам'янець-Подільської міськради
Бійця поховали на Алеї слави / Фото Кам'янець-Подільської міськради
Зауважимо, що 26 березня під час пекельного обстрілу проросійськими бойовиками Шумів загинули ще 3 бійці. Серед них:
Крім того, ще 2 військових отримали поранення. Стан постраждалих бійців – середній та тяжкий. Обоє мають осколкові та кульові поранення. Зараз вони перебувають у лікарні в Харкові.