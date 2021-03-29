На Хмельниччині попрощалися із загиблим під Шумами героєм: фото
У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, 29 березня попрощалися із загиблим підполковником Сергієм Ковалем. Його життя обірвалося 26 березня у районі Шумів.
Джерело:Кам'янець-Подільська міська рада
Прощання із 43-річним загиблим проходило у клубі військової частини А2641, а поховали його на Алеї слави міського кладовища.
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У Кам'янець-Подільській міській раді заявили, що уся громада перебуває в жалобі за Сергієм Ковалем.
Що відомо про українського бійця
- Сергій Коваль був кадровим офіцером, випускником Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту.
- Пройшов шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв.
- Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС.
29 березня попрощалися із Сергієм Ковалем / Фото Кам'янець-Подільської міськради
Бійця поховали на Алеї слави / Фото Кам'янець-Подільської міськради
Зауважимо, що 26 березня під час пекельного обстрілу проросійськими бойовиками Шумів загинули ще 3 бійці. Серед них:
- 27-річний старший солдат Сергій Гайченко;
- 47-річний український захисник Сергій Барнич;
- 27-річний боєць Максим Абрамович.
Крім того, ще 2 військових отримали поранення. Стан постраждалих бійців – середній та тяжкий. Обоє мають осколкові та кульові поранення. Зараз вони перебувають у лікарні в Харкові.
Бій біля Шумів: що варто знати
- Трагедія сталася 26 березня у районі Шумів. Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції наших захисників.
- Українська сторона не відразу змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Але після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.
- Володимир Зеленський оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Щоправда, президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
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