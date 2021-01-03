На Хмельниччині палав жіночий монастир: відео
У селі Черніївка, що на Хмельниччині, 2 січня сталася пожежа. Загорівся жіночий монастир Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського.
Пожежа швидко поширилася на площу у 100 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС.
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За інформацією рятувальників, горіла допоміжна господарча споруда. Повідомлення про пожежу в одній з будівель жіночого монастиря надійшло 2 січня о 15:07.
Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю,
– заявили рятувальники.
Пожежу локалізували о 15:40 та ліквідували о 15:52.
Що відомо про постраждалих та причини займання
Рятувальники змогли оперативно загасити пожежу. На щастя, постраждалих немає. Ймовірна причина займання – порушення правил експлуатації пічного опалення.
Село Черніївка, де розташований монастир: карта
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