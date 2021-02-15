Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора

15 лютого 2021 , 17:58
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Джерело:

Фейсбук Володимира Зеленського

Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах. З цієї нагоди найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами українського стягу.

Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день офіційного візиту Зеленського, підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів

Синьо-жовтий хмарочос Бурдж Халіфа

Фото з Дубаю, де чітко видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.

Зверніть увагу! Бурдж Халіфа підсвічують кольорами українського стяга вже вдруге. У День Незалежності України 24 серпня 2020 року найвищу споруду у світ підсвітили синім і жовтим кольорами. Тоді це було вперше.

Візит Зеленського до ОАЕ: головне

  • Подружжя Зеленських прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.
  • Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов та міністр аграрної політики Роман Лещенко.
  • За два дні зустрічей делегація підписала низку важливих меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.
  • Окрім іншого, Україна і ОАЕ підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
  • Володимир Зеленський під час візиту у "Масдар-Сіті" детально ознайомився з інноваційним проєктом і зацікавився ідеєю міст без авто.
  • А ще Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів. Йдеться про угоду між Укроборонпромом і фірмами Tawazun Economic Council та EDGE Group.