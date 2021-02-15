Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора
Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах. З цієї нагоди найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами українського стягу.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день офіційного візиту Зеленського, підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів
Синьо-жовтий хмарочос Бурдж Халіфа
Фото з Дубаю, де чітко видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.
Візит Зеленського до ОАЕ: головне
- Подружжя Зеленських прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати 13 лютого.
- Окрім них, в ОАЕ перебувають голова ОП Андрій Єрмак, міністр МВС Арсен Аваков, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов та міністр аграрної політики Роман Лещенко.
- За два дні зустрічей делегація підписала низку важливих меморандумів та контрактів. Загальна їхня сума становить щонайменше 3 мільярди доларів.
- Окрім іншого, Україна і ОАЕ підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
- Володимир Зеленський під час візиту у "Масдар-Сіті" детально ознайомився з інноваційним проєктом і зацікавився ідеєю міст без авто.
- А ще Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів. Йдеться про угоду між Укроборонпромом і фірмами Tawazun Economic Council та EDGE Group.
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