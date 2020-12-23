"Кернес жив": хлопець набив тату на обличчі на честь померлого мера – фото, відео
Мешканець Харкова Євген Івашко вирішив увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса у доволі незвичній формі. Він набив собі на обличчі тату.
Тепер на чолі хлопця розміщений напис "Кернес жив". Процес створення цього шедевра хлопець опублікував у своєму тіктоці, пише 24 канал.
Важливо У Харкові почався похорон Геннадія Кернеса: відео
Тепер напис "прикрашає" надбрівну дугу Євгена Івашка. Хлопець розповів, що процес нанесення татуювання зайняв у майстра приблизно 40 хвилин.
Цікаво, що багато українців негативно відреагували на подібний вчинок. Хлопець же дивується, чому в його бік "прилетіло" так багато хейту і взагалі, це його тіло, і йому ним розпоряджатися.
Тату може бути несправжнім
Водночас хлопець під відео з тату поставив теги "ор" і "прикол". Тож, можливо, таким чином хлопець просто хотів заробити собі трохи "хайпу", а татуювання зовсім не справжнє. До того ж на місці тату нема почервоніння.
Харків'янин набив тату у пам'ять про Кернеса: дивіться відео
Тату на честь померлого мера Кернеса / Фото з тіктоку Євгена Івашка
Поділитися новиною