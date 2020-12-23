Мешканець Харкова Євген Івашко вирішив увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса у доволі незвичній формі. Він набив собі на обличчі тату.

Тепер на чолі хлопця розміщений напис "Кернес жив". Процес створення цього шедевра хлопець опублікував у своєму тіктоці, пише 24 канал.

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Тепер напис "прикрашає" надбрівну дугу Євгена Івашка. Хлопець розповів, що процес нанесення татуювання зайняв у майстра приблизно 40 хвилин.

Цікаво, що багато українців негативно відреагували на подібний вчинок. Хлопець же дивується, чому в його бік "прилетіло" так багато хейту і взагалі, це його тіло, і йому ним розпоряджатися.

Тату може бути несправжнім

Водночас хлопець під відео з тату поставив теги "ор" і "прикол". Тож, можливо, таким чином хлопець просто хотів заробити собі трохи "хайпу", а татуювання зовсім не справжнє. До того ж на місці тату нема почервоніння.

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Тату на честь померлого мера Кернеса / Фото з тіктоку Євгена Івашка

Зверніть увагу! Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у німецькій лікарні "Шаріте". 11 грудня стало відомо, що у чиновника відмовили 2 нирки. 23 грудня у Харкові почався похорон Геннадія Кернеса.