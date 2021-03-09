На Херсонщині шукають дитину: дівчинка зникла 3 доби тому

Семирічна Марія Борисова з села Щасливе зникла ще 7 березня. Дитину досі не можуть знайти. Спершу її шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.

Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає та повідомила про це правоохоронців.

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Пошукова операція Марії Борисової / Фото Информатор Херсон

Як триває пошук

У поліції повідомили, що до пошукових робіт залучили не лише правоохоронців.

До 200 співробітників поліції з нацгвардійцями, і велика кількість, зараз не скажу, волонтерів та інших небайдужих громадян,

– повідомили в поліції.

Також у поліції повідомили, що пошукові собаки не змогли взяти слід.



На херсонщині зникла 7-річна дитина / Фото Информатор Херсон

Для пошуків дівчинки створили спільноту у Viber "Ищем Борисова Мария". До неї вже долучились більше ніж 1 400 осіб.

Як можна впізнати Марію

Список особливих прикмет дівчини:

на вигляд їй 7 – 8 років;

зріст 100 – 110 сантиметрів;

худорлявої статури;

волосся світле та довге.

В якому одязі була на момент зникнення:

чорна в’язана шапка;

чорна куртка з сірим коміром;

темно-сині спортивні штани з сірою смугою;

рожеві чоботи.

Оголошення про зникнення Марії / Фото групи "Ищем Борисова Мария"

Інші деталі

13 червня 2019 року зникла по дорозі з танцювального гуртка Дарія Лук'яненко . Через 6 днів знайшли оголене та понівечене тіло 11-річної дівчинки у вигрібній ямі. Виявилось, що її вбив 22 річний Микола Тарасов, який активно допомагав у пошуках. Вбивця порізав собі шию , щоб зірвати засідання. Однак чоловіка визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі.

Місцеві жителі розповіли, що дитину востаннє бачили поряд із автобусною зупинкою. Діти, з якими Марія гралась, кажуть, що вона дуже хотіла зустріти батька з роботи, бо чекала подарунок на 8 березня. Про це повідомляє ТСН.

З батьками були нормальні відносини, з дітьми теж. Навіть немає причини, щоб вона могла втекти. На мою думку, це могли вивезти дитину з села,

– повідомила тітка зниклої дитини Лариса Шарудилова.