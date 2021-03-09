На Херсонщині шукають дитину: дівчинка зникла 3 доби тому

Джерело:Поліція Херсонщини
Семирічна Марія Борисова з села Щасливе зникла ще 7 березня. Дитину досі не можуть знайти. Спершу її шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.
Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає та повідомила про це правоохоронців.
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Пошукова операція Марії Борисової / Фото Информатор Херсон
У поліції повідомили, що до пошукових робіт залучили не лише правоохоронців.
До 200 співробітників поліції з нацгвардійцями, і велика кількість, зараз не скажу, волонтерів та інших небайдужих громадян,
– повідомили в поліції.
Також у поліції повідомили, що пошукові собаки не змогли взяти слід.
На херсонщині зникла 7-річна дитина / Фото Информатор Херсон
Для пошуків дівчинки створили спільноту у Viber "Ищем Борисова Мария". До неї вже долучились більше ніж 1 400 осіб.
Список особливих прикмет дівчини:
В якому одязі була на момент зникнення:
Оголошення про зникнення Марії / Фото групи "Ищем Борисова Мария"До теми! 13 червня 2019 року зникла по дорозі з танцювального гуртка Дарія Лук'яненко. Через 6 днів знайшли оголене та понівечене тіло 11-річної дівчинки у вигрібній ямі. Виявилось, що її вбив 22 річний Микола Тарасов, який активно допомагав у пошуках. Вбивця порізав собі шию, щоб зірвати засідання. Однак чоловіка визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі.
Місцеві жителі розповіли, що дитину востаннє бачили поряд із автобусною зупинкою. Діти, з якими Марія гралась, кажуть, що вона дуже хотіла зустріти батька з роботи, бо чекала подарунок на 8 березня. Про це повідомляє ТСН.
З батьками були нормальні відносини, з дітьми теж. Навіть немає причини, щоб вона могла втекти. На мою думку, це могли вивезти дитину з села,
– повідомила тітка зниклої дитини Лариса Шарудилова.