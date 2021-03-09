На Херсонщині шукають дитину: дівчинка зникла 3 доби тому
Семирічна Марія Борисова з села Щасливе зникла ще 7 березня. Дитину досі не можуть знайти. Спершу її шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.
Джерело:Поліція Херсонщини
Дитина вийшла з дому близько 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що дитини на подвір'ї вже немає. Про зникнення дитини повідомила її матір.
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Пошукова операція Марії Борисової / Фото Информатор Херсон
Як триває пошук
У поліції повідомили, що до пошукових робіт залучені не лише правоохоронці.
До 200 співробітників поліції з нацгвардійцями, і велика кількість, зараз не скажу, волонтерів та інших небайдужих громадян –повідомили в поліції.
Також у поліції повідомили, що пошукові собаки не змогли взяти слід.
На херсонщині зникла 7-річна дитина / Фото Информатор Херсон
Для пошуків дівчинки створили спільноту у Viber до якої можуть долучатися всі охочі. До групу "Ищем Борисова Мария" групи вже долучились більше 1400 осіб.
Як можна впізнати Марію
Список особливих прикмет дівчини:
- на вигляд їх 7 – 8 років;
- зріст 100 – 110 сантиметрів;
- худорлявої статури;
- волосся світле та довге.
В якому одязі була на момент зникнення:
- чорна в’язана шапка;
- чорна куртка з сірим коміром;
- темно-сині спортивні штани з сірою смугою;
- рожеві чоботи.
Оголошення про зникнення Марії / Фото групи "Ищем Борисова Мария"
Інші деталі
Місцеві жителі розповіли, що дитину востаннє бачили поряд із автобусною зупинкою. Діти, з якими Марія гралась, кажуть, що вона дуже хотіла зустріти батька з роботи, бо чекала подарунок на 8 березня. Про це повідомляє ТСН.
З батьками були нормальні відносини, з дітьми теж. Навіть немає причини, щоб вона могла втекти. На мою думку, це могли вивезти дитину з села,
– повідомила тітка зниклої дитини Лариса Шарудилова.
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