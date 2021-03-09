Семирічна Марія Борисова з села Щасливе зникла ще 7 березня. Дитину досі не можуть знайти. Спершу її шукали батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.

Дитина вийшла з дому близько 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що дитини на подвір'ї вже немає. Про зникнення дитини повідомила її матір.

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Пошукова операція Марії Борисової / Фото Информатор Херсон

Як триває пошук

У поліції повідомили, що до пошукових робіт залучені не лише правоохоронці.

До 200 співробітників поліції з нацгвардійцями, і велика кількість, зараз не скажу, волонтерів та інших небайдужих громадян –повідомили в поліції.

Також у поліції повідомили, що пошукові собаки не змогли взяти слід.



На херсонщині зникла 7-річна дитина / Фото Информатор Херсон

Для пошуків дівчинки створили спільноту у Viber до якої можуть долучатися всі охочі. До групу "Ищем Борисова Мария" групи вже долучились більше 1400 осіб.

Як можна впізнати Марію

Список особливих прикмет дівчини:

на вигляд їх 7 – 8 років;

зріст 100 – 110 сантиметрів;

худорлявої статури;

волосся світле та довге.

В якому одязі була на момент зникнення:

чорна в’язана шапка;

чорна куртка з сірим коміром;

темно-сині спортивні штани з сірою смугою;

рожеві чоботи.

Оголошення про зникнення Марії / Фото групи "Ищем Борисова Мария"

До теми! 13 червня 2019 року зникла по дорозі з танцювального гуртка Дарія Лук'яненко. Через 6 днів знайшли оголене та понівечене тіло 11-річної дівчинки у вигрібній ямі. Виявилось, що її вбив 22 річний Микола Тарасов, який активно допомагав у пошуках. Вбивця порізав собі шию, щоб зірвати засідання. Однак чоловіка визнали винним та засудили до 15 років позбавлення волі.

Інші деталі

Місцеві жителі розповіли, що дитину востаннє бачили поряд із автобусною зупинкою. Діти, з якими Марія гралась, кажуть, що вона дуже хотіла зустріти батька з роботи, бо чекала подарунок на 8 березня. Про це повідомляє ТСН.

З батьками були нормальні відносини, з дітьми теж. Навіть немає причини, щоб вона могла втекти. На мою думку, це могли вивезти дитину з села,

– повідомила тітка зниклої дитини Лариса Шарудилова.