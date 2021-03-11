На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову

Джерело:фейсбук поліції Херсонської області
Семирічна Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе, що на Херсонщині. Відтоді тривали її пошуки. А 11 березня поліція знайшла дівчинку мертвою.
Чотири доби поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки 7-річну жительку Щасливого.
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Сьогодні (11 березня – 24 канал) під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини,
– йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюють причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.