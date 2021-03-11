На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову

Семирічна Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе, що на Херсонщині. Відтоді тривали її пошуки. А 11 березня поліція знайшла дівчинку мертвою.

Чотири доби поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки 7-річну жительку Щасливого.

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Зниклу дівчинку знайшли мертвою

Сьогодні (11 березня – 24 канал) під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини,

– йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюють причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.