На Херсонщині знайшли мертве немовля в туалеті: мати не здогадувалась про вагітність

На Херсонщині поліцейські знайшли мертве немовля у вуличному туалеті. Мати новонародженої дитини заявила, що нібито не здогадувалась про вагітність.

12 березня поліція отримала повідомлення про те, що до гінекологічного відділення лікарні міста Гола Пристань було госпіталізовано 41-річну жінку з кровотечею. Лікарі встановили, породілля була вагітною на приблизно 33 тижні.

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Втім медики згодом з'ясували, що пацієнтка не була на обліку в жіночій консультації. Крім цього, породіллю доставили в лікарні без дитини.

Поліція виявила мертвого хлопчика у вуличному туалеті

Правоохоронці виїхали за місцем проживання жінки в одне з сіл Скадовського району. Тіло новонародженого хлопчика вони виявили у вуличному туалеті.

Одразу було відкрите кримінальне провадження за статтею 117 "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини" Кримінального кодексу України,

– мовиться у повідомлення Нацполіції.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, малюк народився вже мертвим.

Поліція з'ясувала, що породілля має чоловіка та 2 дітей. Наразі вона перебуває в лікарні. Жінка заявила, що нібито зовсім не здогадувалась про вагітність. Натомість інші обставини події вона пояснювати відмовилась.