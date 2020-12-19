На Херсонщині новорічний настрій містянам зіпсувала пожежа, яка знищила головну ялинку. Інцидент трапився 18 грудня через замикання у гірлянді.

Пожежа трапилася у селищі міського типу Чаплинка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

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Відомо, що штучна ялинка почала палати 18 грудня за кілька хвилин до опівночі. Займання помітили група місцевих жителів, які відпочивали біля святкової ялинки. У поліції опитали свідків та встановили, що умисного підпалу не було.

Це підтверджується і відеозйомкою молодих людей, які саме тоді були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум'я почало поширюватися поверхнею штучної ялинки на висоті кількох метрів від землі,

– зазначено в повідомленні.

Унаслідок пожежі новорічна ялинка повністю згоріла. За попередніми висновками, пожежа сталася унаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди. Водночас згорілу ялинку вже відновлюють.



У Чаплинці поліція встановлює обставини загоряння святкової ялинки / Фото Нацполіції