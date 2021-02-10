Забив на смерть безпорадного чоловіка: на Херсонщині затримали школяра

10 лютого 2021 , 23:00
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Джерело:

Департамент карного розшуку поліції України

16-річного підлітка підозрюють у скоєнні холоднокровного вбивства чоловіка, який перебував у несвідомому стані від випитого алкоголю.

Слідчі стверджують, що розкрили кримінальну справу щодо вбивства 26-річного чоловіка, якого знайшли мертвим 2 лютого в одному з сіл Мелітопольського району Запорізької області.

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Зловмисника вже затримали. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Бив без причини

  • За даними правоохоронців, сам злочин стався 30 січня, біля місцевого кафе.
  • У цей час поруч зі школярем був 26-річний чоловік, який перебував у несвідомому стані.
  • Підліток нібито почав бити потерпілого ногами по голові. Як зазначають свідки інциденту, ніякого конфлікту між ними перед цим не було.
  • Само собою, ніякого опору безпорадний місцевий мешканець не чинив.
  • Після побиття підліток втік з місця події.

Поліцейські встановили особу підозрюваного, а також знайшли його у Херсонській області. Підлітку вже повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.


16-річного підлітка підозрюють у нанесенні смертельних травм нетверезому чоловікові / Фото "Вартові.Еспресо"