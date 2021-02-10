Забив на смерть безпорадного чоловіка: на Херсонщині затримали школяра

16-річного підлітка підозрюють у скоєнні холоднокровного вбивства чоловіка, який перебував у несвідомому стані від випитого алкоголю.
Слідчі стверджують, що розкрили кримінальну справу щодо вбивства 26-річного чоловіка, якого знайшли мертвим 2 лютого в одному з сіл Мелітопольського району Запорізької області.
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Поліцейські встановили особу підозрюваного, а також знайшли його у Херсонській області. Підлітку вже повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.
16-річного підлітка підозрюють у нанесенні смертельних травм нетверезому чоловікові / Фото "Вартові.Еспресо"