Забив на смерть безпорадного чоловіка: на Херсонщині затримали школяра
16-річного підлітка підозрюють у скоєнні холоднокровного вбивства чоловіка, який перебував у несвідомому стані від випитого алкоголю.
Слідчі стверджують, що розкрили кримінальну справу щодо вбивства 26-річного чоловіка, якого знайшли мертвим 2 лютого в одному з сіл Мелітопольського району Запорізької області.
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Зловмисника вже затримали. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Бив без причини
- За даними правоохоронців, сам злочин стався 30 січня, біля місцевого кафе.
- У цей час поруч зі школярем був 26-річний чоловік, який перебував у несвідомому стані.
- Підліток нібито почав бити потерпілого ногами по голові. Як зазначають свідки інциденту, ніякого конфлікту між ними перед цим не було.
- Само собою, ніякого опору безпорадний місцевий мешканець не чинив.
- Після побиття підліток втік з місця події.
Поліцейські встановили особу підозрюваного, а також знайшли його у Херсонській області. Підлітку вже повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.
16-річного підлітка підозрюють у нанесенні смертельних травм нетверезому чоловікові / Фото "Вартові.Еспресо"
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