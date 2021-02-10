16-річного підлітка підозрюють у скоєнні холоднокровного вбивства чоловіка, який перебував у несвідомому стані від випитого алкоголю.

Слідчі стверджують, що розкрили кримінальну справу щодо вбивства 26-річного чоловіка, якого знайшли мертвим 2 лютого в одному з сіл Мелітопольського району Запорізької області.

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Зловмисника вже затримали. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Бив без причини

За даними правоохоронців, сам злочин стався 30 січня, біля місцевого кафе.

У цей час поруч зі школярем був 26-річний чоловік, який перебував у несвідомому стані.

Підліток нібито почав бити потерпілого ногами по голові. Як зазначають свідки інциденту, ніякого конфлікту між ними перед цим не було.

Само собою, ніякого опору безпорадний місцевий мешканець не чинив.

Після побиття підліток втік з місця події.

Поліцейські встановили особу підозрюваного, а також знайшли його у Херсонській області. Підлітку вже повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.



16-річного підлітка підозрюють у нанесенні смертельних травм нетверезому чоловікові / Фото "Вартові.Еспресо"