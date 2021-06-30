Видання з посиланням на слова заступника керівника пресслужби поліції Херсонської області Віталія Байдарова повідомило, що жахливий інцидент трапився у курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.
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Поліцейський вкоротив собі віку: що відомо
Трагедія сталася вранці 30 червня. Поліцейський застрелився з табельної зброї у кімнаті пансіонату, де мешкав.
Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату,
– розповів Байдаров.
За його словами, вистріл почули працівники пансіонату. Наразі невідомо, чому правоохоронець вдався до такого кроку. Поліція проводить розслідування.
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