Видання з посиланням на слова заступника керівника пресслужби поліції Херсонської області Віталія Байдарова повідомило, що жахливий інцидент трапився у курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.

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Поліцейський вкоротив собі віку: що відомо

Трагедія сталася вранці 30 червня. Поліцейський застрелився з табельної зброї у кімнаті пансіонату, де мешкав.

Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату,

– розповів Байдаров.

За його словами, вистріл почули працівники пансіонату. Наразі невідомо, чому правоохоронець вдався до такого кроку. Поліція проводить розслідування.

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