У Херсонській області на території природного парку "Нижньодніпровський" виявили тіла 20 мертвих лебедів. Фахівці вже встановлюють причини загибелі птахів.

Зокрема, працівники Держпродспоживслужби направили тіла 5 мертвих лебедів до Херсонської та Миколаївської лабораторій для експертизи. Водночас 1 березня фахівці почали обстеження акваторії річок Дніпра, Конки та Гнилуші.

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За даними Укрінформу, загиблих лебедів виявила група спортсменів-байдарочників, які там тренувалися. Зокрема, тоді деякі птахи були ще живі, але вони мали ознаки, що також скоро загинуть.

Наразі працівники Держпродспоживслужби та природного парку "Нижньодніпровський" встановлюють, чи є ще загиблі птахи. Через прикрий випадок також відбудуться засідання районної та обласної Державної надзвичайної протиепiзоотичної комiсії.

На жаль, це вже 3 відомий випадок загибелі птиці в Херсонській області з початку цього року,

– заявила очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Як зазначила Магалецька, фахівці з'ясують, чи пов'язані між собою усі нещодавні випадки смертей птахів. Вона додала, що вже після завершення епізоотичних розслідувань вдасться відтворити повну картину подій.

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