На Херсонщині вимерли 185 журавлів, які занесені до Червоної книги: подробиці
На Херсонщині у заповіднику "Асканія-Нова" вимерла значна кількість журавлів, занесених до Червоної книги. Поліціянти вже відкрили кримінальне провадження у цій справі.
Директор заповідника заявив, що протягом 7 днів вже вимерли більше ніж 185 сірих журавлів. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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Що спричинило вимирання
У Нацполіції припускають, що причиною смерті птахів могло стати зерно, яким вони харчувалися. Фермери обробили його хімікатами та посіяли на навколишніх полях для боротьби з гризунами.
Наразі лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів,
– наголосили у пресслужбі.
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На місці події вже працюють співробітники Нацполіції, Держпродспоживслужби та екологічної інспекції. Також правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вимирання червонокнижних журавлів.
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