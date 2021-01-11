На Херсонщині у заповіднику "Асканія-Нова" вимерла значна кількість журавлів, занесених до Червоної книги. Поліціянти вже відкрили кримінальне провадження у цій справі.

Директор заповідника заявив, що протягом 7 днів вже вимерли більше ніж 185 сірих журавлів. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Що спричинило вимирання

У Нацполіції припускають, що причиною смерті птахів могло стати зерно, яким вони харчувалися. Фермери обробили його хімікатами та посіяли на навколишніх полях для боротьби з гризунами.

Наразі лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів,

– наголосили у пресслужбі.

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На місці події вже працюють співробітники Нацполіції, Держпродспоживслужби та екологічної інспекції. Також правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вимирання червонокнижних журавлів.