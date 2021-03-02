На Херсонщині – пташиний грип: через це загинули десятки лебедів

Джерело:Держпродспоживслужба
У Херсонській області зафіксували вірус пташиного грипу. Саме ця недуга забрала життя близько 20 лебедів у національному природному парку "Нижньодніпровський".
Мертвих лебедів у парку виявили ще 28 лютого у районі рік Конки та Гнилуші . Їх тіла направили на експертизу.
До теми На Херсонщині загинули 20 лебедів: тіла птахів передали для експертизи
Саме лабораторне дослідження підтвердило пташиний грип. Очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька зазначила, що фахівці роблять все можливе, аби мінімізувати ризики. Поки що у парку "Нижньодніпровський" почали пошук інших трупів птахів.
Принаймні цей випадок загибелі птахів в регіоні не пов'язаний із двома іншими. Що ж до отруєння журавлів та качок із вороновими у сiчнi цього року, то ми очікуємо результатів досліджень. Тільки після них можна буде із впевненістю сказати чи є між ними зв'язок,
– сказала Владислава Магалецька.
Спочатку виявили 5 мертвих лебедів. На таку неприємну знахідку натрапили спортсмени-байдарочники, які проводили там тренування. Згодом знайшли й інших птахів, деякі з них були ще живі.
Недуга уражає органи травлення, дихання. Смертність при захворюванні сягає 80 – 100%.
Дані ДСНС