У Херсонській області зафіксували вірус пташиного грипу. Саме ця недуга забрала життя близько 20 лебедів у національному природному парку "Нижньодніпровський".

Мертвих лебедів у парку виявили ще 28 лютого у районі рік Конки та Гнилуші . Їх тіла направили на експертизу.

До теми На Херсонщині загинули 20 лебедів: тіла птахів передали для експертизи

Пташиний грип підтвердило лабораторне дослідження

Саме лабораторне дослідження підтвердило пташиний грип. Очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька зазначила, що фахівці роблять все можливе, аби мінімізувати ризики. Поки що у парку "Нижньодніпровський" почали пошук інших трупів птахів.

Принаймні цей випадок загибелі птахів в регіоні не пов'язаний із двома іншими. Що ж до отруєння журавлів та качок із вороновими у сiчнi цього року, то ми очікуємо результатів досліджень. Тільки після них можна буде із впевненістю сказати чи є між ними зв'язок,

– сказала Владислава Магалецька.

Важливо! Фахівці наголошують, що пташиний грип активно поширюється через перелітних птахів. Усім господарям домашньої птиці у регіоні радять поки що її не випускати просто неба.

Мертвих лебедів виявили спортсмени-байдарочники

Спочатку виявили 5 мертвих лебедів. На таку неприємну знахідку натрапили спортсмени-байдарочники, які проводили там тренування. Згодом знайшли й інших птахів, деякі з них були ще живі.